Alexandre Loffet réintègre le parti socialiste verviétois

Le comité de la section socialiste verviétoise a peut-être mis un terme à d’interminables querelles intestines: à la suite de dissensions au sein du collège communal, la bourgmestre Muriel Targnion avait été exclue de son parti et l’un de ses proches, Alexandre Loffet déchargé de ses fonctions internes, avant de suspendre son affiliation. Il avait néanmoins conservé son mandat d’échevin à la suite du pacte qui avait installé une nouvelle majorité, voici un an et demi, il avait été prévu que le PS récupérerait, au bénéfice de l’un de ses membres, un mandat scabinal à la fin de ce mois de janvier.

Mais depuis lors, le climat s’est apaisé. Et, à la faveur d’un congé pour maladie de Muriel Targnion, Alexandre Loffet a même ceint l’écharpe mayorale, à titre intérimaire. D’où l’intérêt pour ses anciens camarades de le réintégrer. C’est la décision qui vient d’intervenir, après que l’intéressé a envoyé une lettre pour demander à revenir. La volonté du PS de la cité lainière, c’est de se donner une image de stabilité. Evidement, ce n’est pas encore avec totale certitude la fin de l’histoire : d’autres élus se seraient bien vus entrer au collège communal, à la faveur du jeu de chaises musicales prévu lors des accords d pacification. A ce stade, rien n'a filtré sur l'éventuelle verdeur des discussions de ce mercredi soir. Officiellement, les échanges sont même qualifiés de sereins.