Alexandre Lacroix, philosophe : « Faire l’amour, c’est culturellement codé »

Un vocable multiple désigne l’acte sexuel : dans le langage courant on dit "coucher" ou "baiser". Chez les plus jeunes, les sociologues ont remarqué que l’expression "faire le sexe" est en vogue. À ces termes plus ou moins vulgaires, Alexandre Lacroix a préféré une expression que certains pourraient pourtant qualifier de désuète : "faire l’amour". Notre invité justifie ce choix car il porte, contrairement aux termes employés ci-dessus, une dimension de l’activité sexuelle qui compte beaucoup à ses yeux, à savoir le fait qu’elle remue en nous des émotions et des sentiments. "Ce qui me paraît important, c’est que cette expression montre qu’il ne s’agit pas uniquement d’une affaire physique et que, même lors d’une relation sans lendemain où le but recherché semble apparemment être uniquement le plaisir, quelque chose en nous est remué, bougé, agité par la sexualité. Notre identité y est en jeu", explique le philosophe.