Alexandre Kantorow remporte le prestigieux Gilmore Artist Award

Comme nous pouvons le lire dans un article du New York Times, cela faisait plusieurs années que le jury du Gilmore Artist Award assistait aux concerts d’Alexandre Kantorow, écoutaient ses enregistrements et regardaient ses vidéos. Le directeur du Gilmore, Pierre Van der Westhuizen, a déclaré que les jurés avaient été impressionnés par son charisme, sa curiosité et sa "nature curieuse".

"C’était un peu comme le moment où l’on dit “Tu es un sorcier, Harry”, dans Harry Potter." a déclaré Alexandre Kantorow au New York Times, et d’ajouter : "C’est le plus beau cadeau qu’un jeune artiste puisse recevoir. J’ai vraiment l’impression d’avoir des ailes pour l’avenir."

Et quel cadeau, puisque ce prix s’accompagne d’une somme de 300.000 dollars. Le jeune pianiste de 26 ans recevra tout d’abord 50.000 dollars qu’il pourra dépenser comme il l’entend, et ensuite 250.000 dollars, répartis sur quatre années, et que Kantorow pourra utiliser pour faire avancer sa carrière.

Toujours selon l’article du New York Times, Alexandre Kantorow a déclaré ne pas encore savoir exactement comment il dépenserait cet argent, tout en émettant le souhait de "créer quelque chose qui dure et qui soit concret", évoquant un film ou un espace où les musiciens pourraient créer et se rassembler.