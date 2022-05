Alexandre, danseur libanais : "Danser le baladi, c’est un acte politique plus que du divertissement"

Alexandre Paulikevitch est le genre de personne qui ne vous laisse pas indifférent. Le regard profond et rieur, l’élégance dans la démarche et, surtout, une détermination impressionnante.

"C’est devenu un choix politique pour moi. Pratiquer une danse " de femmes ", me maquiller, porter des robes et les cheveux longs dans un pays où on considère que les hommes ne peuvent être que des gorilles et les femmes que des poupées Barbie, ça relève de l’acte politique plus que du divertissement."