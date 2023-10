Alexandre Brasseur marié avec la productrice artistique de "Demain nous appartient": plusieurs acteurs félicitent le couple

Un peu plus de deux ans après l’officialisation de sa relation avec Isabelle Regourd, Alexandre Brasseur a dévoilé sur Instagram une photo de leur mariage, ce jeudi 5 octobre. Une annonce qui a fait pas mal de bruit parmi les acteurs de "Demain nous appartient".

Si à l’écran, le personnage interprété par Alexandre Brasseur est marié à Chloé Delcourt, la proviseure du lycée Agnès Varda campée par Ingrid Chauvin, dans la vie, l’acteur est en couple avec Isabelle Regourd, la productrice artistique de la série. Une relation qu’il avait officialisée au mois d’avril 2021, par le biais d’un post Instagram.

Deux ans et demi plus tard, c’est sur ce même réseau social que le comédien a publié une photo de lui et sa compagne, en robe de mariée. Un cliché en noir et blanc montrant les jeunes mariés en train de s’embrasser, et portant en légende les paroles de la chanson "C’est magnifique", de Cole Porter.