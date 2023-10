Alexandre Boucaut sur le premier but du Standard : "Les deux lignes du VAR se touchent, pas question de hors-jeu"

Autre rencontre, autre débat à propos d’une position d’une possible position de hors-jeu, c’est sur le premier but d’Anderlecht ce samedi soir face à Malines. Pour Alexandre Boucaut, il aurait fallu demander à l’arbitre de consulter les images. "Dolberg est très proche du gardien et est en position de hors-jeu. Au vu des images il a une influence sur la réaction du gardien. On voit qu’il part tardivement et ne sait pas trop de quel côté aller. Du fait de la position Dolberg il a sans doute eu la vue un peu obstruée sur le shot. C’est une situation très difficile à juger sur le terrain parce qu’il faut combiner la vision de l’arbitre et celle de l’assistant, qui lui ne voit pas nécessairement si l’attaquant est sur la trajectoire du ballon. Il y a sans doute eu pas mal de réflexion au niveau du VAR et ça aurait dû être une phase où on appelle Nicolas Laforge à revoir les images pour qu’il puisse juger de son interprétation de la situation."