Après 14 ans et plus de 250 matchs au plus haut niveau de l’arbitrage belge, Alexandre Boucaut a raccroché le sifflet. Mais sa passion pour l’arbitrage est intacte et il compte relever le défi médiatique, dans "Complètement foot " comme dans "La Tribune". Avec comme but principal d’essayer de comprendre, tous ensemble, les décisions de ses désormais ex collègues. On lui a posé trois questions, en guise de bienvenue. Il est prêt à faire… un carton !

Alexandre, quelle est votre principale motivation en rejoignant l’équipe RTBF SPORT ?

Chaque semaine, je constate qu’il y a encore énormément de discussions. Parfois, elles sont justifiées. Parfois, les explications ne sont pas correctes, ou un point de règlement est mal compris, mal expliqué. Que ce soit par les acteurs du foot ou par les médias. Je veux essayer de mieux faire connaitre les règles, de mieux comprendre les décisions, de définir la fameuse zone grise. Les mauvaises décisions des arbitres peuvent elles aussi souvent s’expliquer " techniquement ", ce qui rend l’exercice intéressant. Il faut se rendre compte que l’arbitre n’est, lui, pas dans un fauteuil au moment où il doit se décider. Je trouve par ailleurs que le VAR est trop peu compris. Au niveau de son fonctionnement mais même au niveau technologique. Tous les matchs ne sont pas filmés avec le même nombre de caméras. Certains stades offrent très peu de recul pour avoir des angles clairs. Et cela peut prendre de nombreuses minutes avant d’avoir une décision. On n’est pas en ligue des champions avec le hors-jeu automatique. Là aussi, les arbitres doivent s’adapter et tout le monde n’en n’est pas conscient. Mais, cela vaut pour tout le monde, il y a toujours à apprendre.

Comment jugez-vous le début de saison, au niveau de l’arbitrage ?

La première journée a été mauvaise, mouvementée. Cela s’est plutôt bien passé lors de la deuxième avant de connaitre à nouveau une journée de flottement lors du troisième week-end. Comme pour les équipes, les arbitres doivent reprendre leurs marques. Par rapport aussi aux traditionnelles nouvelles instructions de début de saison. La FIFA et l’UEFA ont essayé une fois encore de clarifier la règle des fautes de main, mais tous les acteurs ne semblent pas sur la même longueur d’onde. Cela ne semble pas limpide pour tout le monde. Je sais que certains joueurs ou entraineurs considèrent que ces nouvelles consignes, au niveau du hors-jeu aussi, favorisent… la maladresse des joueurs. C’est intéressant, non ?

Dernière chose, avant de vous retrouver dimanche dans Complètement foot et lundi d’après dans La Tribune : pas trop peur de succéder à Marcel Javaux ?

C’est clair que c’est un très lourd héritage (rires). Mais je suis un homme de défi et j’accepte de le relever. J’essaierai d’apporter mon propre style, car Marcel est inimitable. Et puis, surtout, je garde mes cheveux !