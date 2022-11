Alexandre Bengué remplacera Bruno Thiry, ouvreur de Thierry Neuville, en fin de saison : "Je lui fais entièrement confiance"

Thierry Neuville, qui se trouve actuellement au Japon pour disputer la treizième et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, nous a dévoilé ce jeudi le nom du successeur de Bruno Thiry. Ouvreur du pilote belge chez Hyundai, Thiry quittera l'équipe en fin de saison.

"Bruno nous a annoncé au milieu de l'année que ça allait être sa dernière saison. C'est sa décision et je la comprends tout à fait. Il se lève à 3 heures du matin pour aller reconnaître les spéciales dans le noir, pour nous donner des bonnes informations. Les journées sont très longues. Bruno commence à prendre de l'âge. Je m'attendais à ce qu'il s'arrête un jour. Je suis un peu triste mais on a passé des bons moments ensemble. On a été cherché de nombreuses victoires sur l'asphalte et beaucoup de podiums", a confié Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Japon.

Avant de dévoiler le nom du successeur de Bruno Thiry : "Ça sera Alexandre Bengué. Un Français qui a fait énormément de coaching de pilote et de nombreux rallyes, à tous les niveaux. Il a beaucoup d'expérience et je m'entends très bien avec lui. Je lui fais entièrement confiance pour reprendre le rôle de Bruno".