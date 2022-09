Alexandra Tondeur, qualifiée pour l’Ironman d’Hawaï, renonce, faute de budget

Parmi ces chouettes choses, il y avait l’IronMan d’Hawaï. Alexandra Tondeur avait réussi à se qualifier, en juillet, pour cette épreuve mythique mais elle a dû renoncer, faute de budget : " Il fallait récolter plus ou moins la somme de dix mille euros pour pouvoir faire le stage d’acclimatation, pour le déplacement et pour le logement là-bas sur place. Donc je n’ai pas réussi en fait à rassembler assez de financement. Malgré tout le soutien que je peux avoir de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Adeps, ce n’est pas à eux d’assumer tous les frais. C’est aussi à nous, sportifs de haut niveau, à trouver des partenaires, à trouver, des sponsors qui vont et qui vont nous permettre d’aller encore plus loin dans notre carrière. Et là, j’ai échoué. Ce n’est pas grave. J’ai échoué cette année, mais je serai à Hawaï l’année prochaine. Je vais trouver les financements pour y aller. Et j’ai déjà j’ai déjà des bonnes pistes et j’ai déjà mis la moitié du budget de côté, pour l’édition 2023."