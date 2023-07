Alexandra Ehle résout deux crimes pour le prix d’un ce soir sur La Une

La saison 1 de "Alexandra Ehle" tire à sa fin ce mardi sur La Une. Intitulé "L’hermaphrodite", ce dernier épisode mettra une fois encore la médecin légiste et son coéquipier à rudes épreuves.

Alors qu’Alexandra pensait avoir tout vu, un corps hors norme atterrit sur sa table d’autopsie : le buste est celui d’une femme blanche, tandis que les jambes sont celles d’un homme noir ! Autrement dit, il y a non pas une, mais deux victimes, qui ont été cousues ensemble au niveau de la taille par leur agresseur. Étaient-ils amants, amis, collègues ? Non. À mesure que l’enquête progresse, il apparaît que l’un et l’autre n’avaient strictement rien en commun. C’est donc le tueur qui, par cette mise en scène, a cherché à les rapprocher. Mais pourquoi ? Alors que l’enquête piétine, la découverte d’un troisième cadavre permet de faire émerger de nouvelles hypothèses…