Alexander Zverev pète littéralement les plombs contre l’arbitre… et s’expose à une lourde suspension

Reverra-t-on Alexander Zverev, 3e mondial et médaillé d’or olympique, sur un court de sitôt ? La question mérite franchement d’être posée.

Engagé en simple comme en double au tournoi d’Acapulco au Mexique, l’Allemand a littéralement pété les plombs cette nuit. En ligne de mire de Zverev ? L’arbitre qui, selon lui, a causé sa défaite en double.

Aligné aux côtés du Brésilien Marcelo Melo, l’Allemand s’est incliné face à la paire Glasspool-Heliovaara au bout du suspense (6-2, 4-6, 10-6). Une défaite qui a eu le don de mettre Zverev hors de lui.

Au lieu de quitter tranquillement le court et de saluer l’arbitre (comme le veut la tradition), l’Allemand a réglé ses comptes avec le referee, tapant violemment et à plusieurs reprises sa raquette contre sa chaise.

Et s’il n’a fait qu’effleurer les jambes de l’arbitre, on doute que l’ATP laisse passer un tel comportement. Et que malgré son statut de numéro 3 mondial, Zverev risque de rater quelques semaines de compétition.