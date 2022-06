"Nous avons tous notre propre parcours dans la vie. Cela fait partie du mien", a écrit Zverev à ses 1,8 million d’abonnés sur Instagram mardi soir à côté d’une photo de lui levant le pouce depuis un lit d’hôpital.

"La semaine prochaine, j’atteindrai un sommet en carrière de numéro deux mondial, mais ce matin, j’ai dû subir une intervention chirurgicale. Après un examen plus approfondi en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés", a-t-il expliqué.

"Pour reprendre la compétition le plus rapidement possible, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix", dit-il.