Alexander Steen Olsen enlève le slalom de Palisades Tahoe après le déclassement de Ginnis

Alexander Steen Olsen s’est imposé dans l’avant-dernier slalom de Coupe du monde de ski alpin de la saison, dimanche à Palisades Tahoe en Californie. Dans des conditions météo difficiles (fortes chutes de neige, mauvaise visibilité et vent), le Norvégien de 21 ans, douzième de la première manche, a profité de la disqualification du Grec d’origine américaine AJ Ginnis qui avait signé le meilleur chrono à l’arrivée pour un centième de seconde mais a enfourché une porte au préalable.

Steen Olsen, lauréat de la Coupe d’Europe de slalom la saison dernière, n’était jamais monté sur un podium de Coupe du monde. La deuxième place est revenue à un autre Norvégien Timon Haugan, à 5/100e. La 3e place a été partagée par le champion olympique de Pékin le Français Clément Noël, meilleur chrono de la première manche, et le Bulgare Albert Popov seulement 25e du premier tracé. Ils ont échoué à 24/100e.

Sam Maes a pris la 33e place de la première manche et Armand Marchant la 40e et ne se sont pas qualifié pour la seconde. Au classement de la Coupe du monde de la spécialité après neuf des dix épreuves, la lutte pour le petit globe reste très ouverte. Tout se jouera le 19 mars dans la finale de Soldeu en Andorre.

Le Norvégien Lucas Braathen, 7e dimanche, reste premier avec 466 points. Il devance son compatriote Hendrik Kristoffersen, le champion du monde de slalom en titre, 5e en Californie, qui en compte 434. Le Suisse Daniel Yule, seulement 24e malgré son 2e chrono dans la première manche, se retrouve troisième (401). Marchant cède une place et se retrouve 33e (46 pts). Maes est 47e (13 pts).

Le trio de tête du classement général de la Coupe monde après 30 des 39 épreuves reste inchangé. Le Suisse Marco Odermatt, absent dimanche, possède 1466 points, 386 de plus que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1080) qui n’a pas disputé non plus ce slalom. Kristoffersen pointe au 3e rang avec 874 points. Sam Maes est 83e (55 pts) et Armand Marchant 93e (46 pts).

Le cirque blanc masculin reste aux États-Unis qui accueillent à Aspen un Super-G le 3 mars et deux descentes les 4 et 5 mars.