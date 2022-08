Alexander Kristoff remporte la 81e édition du Circuit Franco-Belge devant Van Gestel et Campenaerts

Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty-Gobert) a remporté ce mercredi la 81e édition du Circuit Franco-Belge (ex-Eurométropole Tour) après 175,2 kilomètres entre Tournai et La Louvière. Le Norvégien s’est imposé au sprint devant les Belges Dries Van Gestel (TotalEnergies) et Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) pour signer la 85e victoire de sa carrière.

Cette course n’a pas été de tout repos pour le peloton qui, arrivé à La Louvière, devait parcourir à quatre reprises un circuit local très usant de 20,4 km.

C’est d’ailleurs lors de leur premier passage sur ce circuit que trois favoris sont tombés au sol et ont été contraints à l’abandon : Biniam Girmay (Intermarché - Wanty-Gobert), Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) et Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Dans la foulée, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) est lâché. À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, Caleb Ewan (Lotto- Soudal) imite le Néerlandais.

Alors que plusieurs favoris n’ont pas eu le choix d’abdiquer, Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) attaque à 19 kilomètres de l’arrivée. Le Belge est suivi par Alexander Kristoff et Dries Van Gestel.

Le trio tient bon et est rejoint par Victor Campenaerts, vainqueur du Tour de Louvain dimanche, à 2 km de la ligne d'arrivée. La victoire se joue entre ces quatre coureurs et c’est finalement le Norvégien qui se montre le plus rapide pour s’imposer devant Van Gestel et Campenaerts.