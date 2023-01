Alexander Hendrickx après son forfait à la Coupe du monde de hockey : "Ma blessure prouve qu’il faut mieux protéger les joueurs"

Le cœur gros, le joueur évoluant dans le club de Pinoké aux Pays-Bas, a donc dû abandonner ses équipiers. Un coup du sort tragique mais qui aurait pu être évité. "Ce n’est pas la première fois qu’un premier sorteur (NDLR : Le joueur qui est chargé de gêner le tireur sur un pénalty-corner) court vers le tireur sans s’arrêter. Il court tout droit, en fermant parfois les yeux, en espérant dévier la balle. C’est totalement incontrôlé et dangereux. En agissant de la sorte, ils ne savent pas changer de trajectoire pour nous éviter. Quand tu vois Victor Wegnez chez nous, il est un des meilleurs sorteurs du monde mais il est capable de s’arrêter à temps pour ne pas percuter le tireur à pleine vitesse ".

Le défenseur belge espère que la fédération internationale prendra le problème au sérieux. " C’était déjà le cas aux JO. Le sorteur allemand sortait en glissant avec les deux pieds en avant. Ma cheville aurait pu être gravement touchée s’il m’avait touché. Ici, le joueur coréen est sorti en fermant les yeux et a percuté mon genou. J’en ai déjà parlé aux arbitres. Si un joueur percute un adversaire de cette manière au milieu du terrain, je suis certain qu’il prendrait une carte. Pourquoi n’est-ce pas le cas sur pénalty-corner ? J’espère que ma blessure pourra changer les choses ".

C’est donc depuis l’extérieur qu’Alex Hendrickx tentera de soutenir son équipe et, en particulier, le jeune Max Van Oost qui, en tant que réserviste, l’a remplacé. " J’ai une totale confiance en lui. Il est prêt et il le mérite. C’est un très bon joueur et il est avide d’apprendre. Il ne se plaint jamais. C’est l’exemple parfait d’un jeune sportif de haut niveau. On joue à la même place donc, s’il en ressent le besoin, je lui ai dit qu’il pouvait me demander des conseils. Je veux aider l’équipe le plus possible même si je ne peux plus être sur le terrain".