Alexander Graham Bell, l’inventeur du téléphone, est mort il y a 100 ans

Le 10 mars 1876 a lieu la première production de voix à distance. Un étage sépare les interlocuteurs pour l’expérience. Au tout début, les téléphones se vendent par deux car un téléphone appelle un seul autre téléphone. La situation va rapidement évoluer. "Aujourd’hui", explique Patrice Goldberg, "on ne parle même plus de téléphonie. Aujourd’hui c’est plutôt un télé-data, un télé-données. Les composants permettent aujourd’hui de déplacer plein d’autres choses que la voix."

Il y a toute une série de recherches pour faire évoluer les composants des téléphones. "Il y a tellement de pistes", souligne Patrice Goldberg, "que je ne vais en citer que deux ou trois. Il existe déjà des téléphones que l’on peut plier. Certains scientifiques travaillent sur des téléphones que l’on pourrait rouler comme un mini-tapis. Et il y a aussi la technologie des hologrammes. Il serait alors possible d’avoir une projection de votre interlocuteur en trois dimensions. Concernant les batteries de téléphone, on réfléchit à des batteries qui pourraient recharger d’elles-mêmes grâce au mouvement ou grâce aux ondes radios qui nous entourent."

Au-delà des composants des téléphones, les chercheurs se penchent aujourd’hui sur leurs fonctionnalités pour les faire évoluer et les multiplier. Pour le journaliste Patrice Goldberg, aujourd’hui et dans le futur, le destin du téléphone est de devenir une sorte de télécommande universelle. "On peut déjà utiliser le téléphone pour toutes sortes de paiements", explique Patrice Goldberg, on peut aussi l’utiliser chez soi pour gérer la lumière ou la température par exemple. A terme, le téléphone pourrait être en relation avec une puce intégrée dans le corps, puce qui mesurerait nos paramètres vitaux." En cas d’alerte (par exemple un trouble cardiaque potentiel ou un AVC), la puce donnerait un signal au téléphone qui joindrait automatiquement les services médicaux adéquats.