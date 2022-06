Alexander Govor, repreneur de McDonald’s en Russie, dans les traces de ces oligarques qui murmurent à l’oreille de Poutine

Le groupe est accusé de violations du droit de guerre : tortures, exécutions, viols… Ce qui a valu en 2020 des sanctions économiques à Evgueni Prigojine de la part de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

Usine à trolls

D’autres soupçons pèsent sur Prigojine : un grand jury américain a inculpé trois de ses sociétés dont l’Internet Research Agency, ce qu’on appelle une "usine à trolls", d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016. En faveur de Donald Trump et contre Hillary Clinton. Et encore lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis en 2018.

Faux comptes sur les réseaux sociaux, blogs, fils de discussions : toute une armée de trolls passe ses journées et ses nuits à mener cette nouvelle guerre, la cyberguerre.

Finalement, Evgueni Prigojine se diversifie aussi : dans l’exploitation minière, gazière et pétrolière au Moyen-Orient et en Afrique. Une évolution logique qui cadre dans la stratégie russe en Afrique : les nombreux accords signés par la Russie sur le continent africain s’articulent souvent autour d’une aide militaire en échange de droits miniers et de partenariats dans le domaine de l’énergie, note l’Ifri qui cite l’exemple centrafricain d’une mine d’or située près de Ndassima confiée à un groupe de Saint-Pétersbourg lié à Prigojine et en même temps la présence de mercenaires russes en République centrafricaine.