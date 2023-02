Alexander Doom explose son record personnel sur 400m et signe le 2e temps européen de l’année

Alexander Doom n’a pas seulement gagné le 400m du meeting indoor de Metz, il a donné une sacrée claque à son record personnel.



Avec son chrono de 46.06, il se qualifie pour l’Euro, se hisse au deuxième rang continental de la saison et se rapproche du record de Belgique. Un après-midi bien rentabilisé.



Doom, champion du monde avec le relais 4x400m l’hiver dernier, a "descendu" sa référence personnelle de huit dixièmes (46.86 l’an dernier).



Avec cette perf', il change un peu de dimensions. Le voilà deuxième performeur belge de tous les temps derrière le record de Belgique de Julien Watrin (45.88). Et cet hiver en Europe, seul le phénomène Karsten Warholm a couru plus vite (45.31) début février à Ulsteinvik.



C’est aussi une bonne nouvelle pour les Belgian Tornados en vue de l’Euro d’Istanbul (2 au 5 mars).