Alexander Doom, Dylan et Kevin Borlée qualifiés pour les 1/2 finales du 400m

Kevin Borlée, Dylan Borlée, Alexander Doom ont tous trois passé avec succès le cap des séries du 400 m des championnats du monde d'athlétisme d'Eugene aux États-Unis. Il leur fallait, dimanche matin, finir dans le top 3 de leur course (6 séries) ou figurer parmi les six autres meilleurs chronos pour se retrouver en demi-finales mercredi soir. Dylan Borlée et Alexander Doom, grâce à leurs places (2e et 3e), et Kevin Borlée, grâce à son chrono (1er des repêchés), ont réussi leur objectif.

Placé au couloir 8 de la 2e série, Kevin Borlée a fini 4e de sa course en 45.72 secondes; à 3/100e de la qualification directe. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2011, qui s'alignait dans ses 6e Mondiaux dans l'épreuve individuelle, disposait d'une meilleure performance de la saison en 45.12. Avec le 13e chrono des 41 concurrents, il disputera à 34 ans sa 6e demi-finale mondiale après 2009, 2011, 2013, 2015 et 2017. Il n'était pas qualifié pour le 400 m individuel en 2019.