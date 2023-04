Alexander De Croo s’est entretenu avec le président iranien au sujet d’Olivier Vandecasteele

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et le président iranien, Ebrahim Raïssi, auraient convenu d’une accélération de la mise en œuvre des accords conclus entre leurs deux pays sur le plan judiciaire, a rapporté vendredi l’agence de presse iranienne Irna.

"Lors de l’appel téléphonique entre le président iranien et le Premier ministre belge, les deux parties ont discuté des derniers événements et de la coopération judiciaire entre les deux pays, et ont trouvé des moyens d’accélérer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays", dit-elle sur la page française de son site internet.

Son de cloche différent du côté du Cabinet du Premier Ministre, on ne parle pas d'accélération mais on nous confirme simplement que l'entretien téléphonique a bien eu lieu, comme cela a été le cas par le passé. Les discussions continuent donc entre le gouvernement belge et les autorités iraniennes.

La Belgique et l’Iran ont conclu un accord de transfèrement de prisonniers entré en vigueur en début de semaine.

Il permettrait à M. Vandecasteele de revenir en Belgique et de renvoyer en Iran Assadolah Aassadi, un diplomate iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste.