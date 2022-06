Alexander De Croo prêt à examiner les barèmes d'imposition

Le Premier ministre Alexander De Croo est prêt à examiner avec le gouvernement l'indexation des barèmes d'imposition et la manière dont elle peut être utilisée le plus efficacement possible, a-t-il expliqué vendredi soir dans l'émission "Terzake" diffusée sur Canvas (VRT).

Les salaires suivent l'évolution du coût de la vie via l'indexation automatique. Les barèmes d'imposition, déterminant la tranche d'imposition de chaque contribuable, sont eux indexés une fois par an. "En principe, cela ne pose pas de problème car il n'y a une indexation (automatique, NDLR) qu'une fois par an ou tous les ans et demi", a avancé M. De Croo.

En raison de la forte inflation toutefois, les indexations des salaires se sont suivies à un rythme plus rapide. "Nous sommes dans une situation exceptionnelle", a admis le Premier ministre. En conséquence, le gouvernement prélève des recettes fiscales supplémentaires, sans que cela ne soit réellement sa volonté.