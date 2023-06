Alexander De Croo prêt à diriger l’Open VLD provisoirement, après la démission d’Egbert Lachaert

Le Premier ministre, Alexander De Croo, est prêt à diriger l’Open Vld jusqu’à la désignation d’un nouveau président, a-t-il déclaré en réaction à l’annonce de la démission d’Egbert Lachaert.

"En tant que vice-président statutaire, je convoquerai un bureau de parti pour ouvrir une concertation sur la façon dont le parti doit être dirigé dans les prochains mois. Le parti peut compter sur moi jusqu’à la désignation d’un nouveau président", a-t-il dit. M. De Croo, qui a présidé l’Open Vld de 2009 à 2012, a remercié M. Lachaert pour son investissement et le travail qu’il a mené.

Les dernières enquêtes d’opinion ne sont guère enthousiasmantes pour les libéraux flamands. Selon certaines d’entre elles, ils recueillent moins de 10% des intentions de vote. "L’Open Vld fait face à un grand défi mais je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Notre parti se bat pour un pays qui travaille et où ceux qui travaillent sont récompensés. Dans lequel les gens libres peuvent être forts et mener leur vie comme ils le veulent. Nous soutenons une politique qui n’a pas peur de coopérer pour avancer. Avec des politiques qui tissent des liens au lieu de diviser. Voilà ce à quoi je consacrerai mon attention et mon énergie durant l’année qui vient", a-t-il dit.