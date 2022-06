Alexander De Croo présente à son tour ses excuses au nom du gouvernement belge lors de la cérémonie Lumumba

Le discours qu'a prononcé le Premier ministre Alexander De Croo, lors de la cérémonie organisée au Palais d’Egmont pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba fera date. Tout ce qui a pu endommager, par le passé, les relations entre la Belgique et le Congo, est évoqué "sans ambiguïté", sans tabou, parfois même dénoncé : la responsabilité "morale" de Belges dans le gouvernement de l’époque, la période coloniale ou encore le racisme en Belgique. Alexander De Croo, en tant que Premier ministre, veut assumer les "vérités douloureuses et désagréables". Assumer un devoir de mémoire. "Il le faut si nous voulons tourner la page et entamer un nouveau chapitre de notre Histoire".

Patrice Emery Lumumba, figure de la lutte anticoloniale, est celui qui fut le premier 1er ministre du Congo indépendant, assassiné au Katanga, le 17 janvier 1961.

La restitution de sa dépouille à la famille est un événement historique pour tous les Congolais. Cette cérémonie, voulue par le gouvernement, s’est déroulée en comité restreint, belge et congolais, en présence du 1er ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde.