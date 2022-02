Alexander De Croo, Premier ministre : "La Défense belge est en état d’alerte"

Alexander De Croo, le Premier ministre belge, était ce vendredi soir l’invité du journal télévisé sur La Une. A l’heure où les forces russes s’approchent de Kiev, la capitale ukrainienne, il rappelle que la Défense belge "peut être appelée à intervenir dans les interventions de l’Otan". Le Premier ministre ajoute qu'"il y a une demande d’envoyer des militaires belges à la frontière de l’Otan avec la Russie".

Pour lui, ce conflit, "c’est la guerre froide 2.0. Dans le sommet Otan qu’on a eu tout à l’heure, les pays qui sont à cette frontière est se sentent intimidés par rapport à la Russie. C’est le collectif, le bloc de l’Otan, qui doit jouer. Il faut montrer à la Russie que cette frontière de l’Otan ne va pas bouger d’un millimètre".

Alexander De Croo voit dans Vladimir Poutine "un autocrate belliqueux". Il ajoute : "Il pousse toute cette région dans une instabilité énorme. Le continent européen est poussé dans une instabilité qu’on n’avait plus vue depuis la fin de la Guerre froide."

Interrogé sur une flambée des prix des carburants dans un contexte international tendu, le Premier ministre répond : "On est dans une situation de crise. On va avoir des conséquences. On va veiller à ce qu'elles ne soient pas trop dramatiques. [...] J'espère que la crise se calmera rapidement et que ça sera un impact à court terme. Si on voit que ça dure, par exemple dans le prix des carburants, on va devoir regarder quels types de mesures sont nécessaires."