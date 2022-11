Alexander De Croo : "Pour moi, le marché, ce n’est pas une religion !"

Plus largement, le Premier ministre libéral développe sa vision de l’économie de marché : "Pour moi, le marché ce n’est pas une religion… Si le marché ne fonctionne pas pour les gens, il faut intervenir. Et dans le cas de cette crise, je dis depuis le mois de mars qu’on doit intervenir. Au début on me regardait bizarrement, chez les dirigeants européens. On me disait ‘vous êtes libéral, avec quoi vous venez ?’ Entretemps, je constate qu’aujourd’hui beaucoup me rejoignent et qu’on aurait dû le faire beaucoup plus tôt."

Le Premier ministre trace un parallèle avec les marchés financiers : "Après la crise de 2008, on s’est rendu compte qu’il fallait une régulation beaucoup plus forte pour éviter un crash. On se rend compte aujourd’hui que c’est pareil pour l’énergie. Dans les années 90, on pensait qu’on allait vers un monde où il n’y aurait plus de conflit géopolitique, plus de confrontation des blocs… aujourd’hui on est dans un autre monde."

Pour autant, Alexander De Croo ne veut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. "Je ne suis pas en train de dire qu’il faut arrêter de faire du commerce avec le reste du monde… Mais clairement il faut le faire de manière moins naïve."



