Alexander de Croo, invité du 19h30 : "Je suis conscient que ces mesures n’aident pas tout le monde"

Face à la hausse des prix de l’énergie, une question se pose : quand cela va-t-il s’arrêter ? Après le Codeco réuni pour décider des mesures à mettre en place dans notre pays, le Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld) était l’invité du journal de 19h30 sur la Une.

"Nous avons aujourd’hui des prix qui sont du jamais-vu et nous n’avons pour le moment pas d’indication d’une prochaine baisse des prix", a-t-il débuté.

Le Premier ministre a souligné l’importance du blocage du prix du gaz à l’échelon européen qui, selon lui, représente la mesure la plus urgente et la plus efficace pour alléger la facture des consommateurs. "Depuis mars, la Belgique plaide pour ce système. Au début, peu de pays y croyaient, mais on voit aujourd’hui que de plus en plus de pays le font. Même la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est exprimée en début de semaine sur le fait que des interventions sur le marché du gaz européen étaient nécessaires".

Alexander De Croo se dit déterminé à convaincre ses homologues européens qu’il s’agit de la bonne solution. Les ministres européens de l’énergie se verront la semaine prochaine.