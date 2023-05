Alexander De Croo favorable à une pause des normes environnementales européennes, une position "hallucinante" pour Ecolo

Les premières réactions aux propos du Premier ne se sont pas fait attendre. Zuhal Demir s'est dit "surprise". "Le virage du gouvernement fédéral est une bonne chose, mais c'est insuffisant", estime la ministre nationaliste flamande.

Du côté d'Ecolo, partenaire au fédéral, la ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi, n'a pas caché son étonnement. "Par où commencer… je ne sais même pas du coup, juste: ce n'est pas la position #begov !!", a-t-elle réagi sur Twitter. Le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, qualifie pour sa part les déclarations d'Alexander De Croo d'"hallucinantes", estimant que "ce n'est pas le Premier ministre qui s'est exprimé ce soir." Du côté de Groen, les déclarations d'Alexander De Croo sont jugées "scandaleuses" et "pas couvertes par le gouvernement". "Les accords européens ne sont pas des chiffons de papier", taclent les co-présidents Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji. "La nature et le climat sont indissociables. Ce n'est pas d'une pause que nous avons besoin, mais d'une accélération." Quant au président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, il juge, également sur Twitter, que les déclarations du Premier ministre sont "totalement incompréhensibles". "Séparer la crise climatique de l'effondrement de la biodiversité est la pire des solutions. Le problème du dépassement des limites planétaires est systémique, les solutions doivent être systémiques. La