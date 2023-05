Alexander De Croo critiqué parce qu'il veut mettre en pause les normes environnementales européennes : C'est "la position belge", dit-il

Au sein de la majorité fédérale, c’est du côté du MR qu’il faut se tourner pour trouver un soutien aux propos tenus par le Premier ministre.

Sur Twitter, le président du MR, Georges-Louis Bouchez estime que la position du Premier ministre "ne doit pas être caricaturée". "Il souhaite, comme nous, préserver le climat et la planète tout en préservant le bien-être de nos concitoyens. Son raisonnement, comme le nôtre, est juste de maintenir un équilibre face à des enjeux multiples. Il faut donc légiférer intelligemment et pas par dogmatisme. La gauche veut-elle la misère et les famines ?", estime Georges-Louis Bouchez.

Avant cela, le président du MR insiste sur la nécessité de "tenir compte de l’équilibre socio économique" pour réussir le défi climatique, "l’enjeu du siècle". "L’Europe ne peut pas être la seule région du monde à détruire son industrie, son agriculture et son indépendance énergétique, au risque de ne plus influer sur le cours du monde et des choses", estime le président du MR.

Interrogé par la RTBF, Georges-Louis Bouchez demande d’arrêter "de légiférer par dogmatisme" et de plutôt le faire "avec un esprit réaliste, pour à la fois relever le défi climatique, mais aussi maintenir la cohésion socio-économique".

Alors que du côté d’Ecolo et du PS, on estime que les propos d’Alexander De Croo ne cadrent pas avec l’accord de gouvernement, ce n’est pas l’avis de Georges-Louis Bouchez. "Moi je ne lis nulle part dans l’accord de gouvernement qu’il était prévu de supprimer l’agriculture, l’industrie, d’arrêter d’avoir une indépendance énergétique en vue de sauver le climat. Je n’ai pas vu que l’accord de gouvernement prévoyait le retour aux Amishs", a ajouté le président du MR.