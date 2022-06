Alexander De Croo au Congo : " pour pouvoir construire un bon futur, il faut affronter le passé"

Plusieurs fois reporté, le voyage officiel du roi Philippe commence bien ce mardi, à l’invitation du président congolais, Félix Tshisekedi.

Avant le décollage depuis l’aéroport de Melsbroek, le Premier ministre, Alexander De Croo, qui accompagne le chef de l’État a précisé le cadre de ce déplacement, pas tout à fait comme les autres.

Les relations entre les deux pays depuis l’indépendance (1960) ont connu des hauts et des bas.

Ce voyage s’inscrit dans un contexte où on redéfinit les liens entre la Belgique et son ancienne colonie.

"C’est important d’affronter notre histoire, de dire les mots parfois un peu difficiles, mais le véritable enjeu c’est le futur", estime le Premier ministre. Pour pouvoir construire un bon futur, il faut affronter le passé.

En 2020, pour les 60 ans de l’indépendance, dans une lettre au président congolais, le roi Philippe avait exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures infligées, lors de la période coloniale, à l’ex-Congo belge.

Interrogé ce mardi matin, le Premier ministre estime que si on veut bâtir un avenir ensemble, ce sera par la coopération au développement mais aussi via le commerce, la formation et les échanges entre les personnes.