Alexander De Croo après le Comité de concertation : "L’été sera sans souci"

Pas de conférence de presse après la réunion du comité de concertation ce vendredi après-midi : il n’y avait guère de débat. Interrogé par la RTBF, le Premier ministre, Alexander De Croo, se veut confiant : "L’été se présente plutôt bien, on aura un été sans souci."

Le masque disparaît partout, sauf dans les hôpitaux, chez le médecin et dans les pharmacies. Le Premier ministre en appelle au bon sens des citoyens : "Si vous allez, par exemple, dans une maison de repos, c’est recommandé de garder beaucoup de prudence et peut-être de quand même garder le masque si vous êtes en face de quelqu’un qui est vulnérable."

L'automne prochain

Tous les regards se tournent désormais vers l’automne. On sait que le virus a repris vigueur au moment de la chute des feuilles. Alexandre De Croo indique que la Belgique prépare "les éléments de défense" contre le Covid-19 : "On a beaucoup appris sur ce qui est utile ou pas. On suivra la situation avec beaucoup d’attention pendant les mois de septembre et d’octobre."

Ainsi, l’analyse est en cours sur l’opportunité, ou non, de proposer une nouvelle campagne de booster pour les personnes vaccinées, à l’automne : "Pour le moment, l’utilité n’est pas encore claire, les experts examinent la question. S’il avère que c’est nécessaire pour garantir une vie normale, pendant l’automne, c’est clair qu’on recommencera une nouvelle campagne de vaccination."

Même réflexion pour le Covid safe ticket : est-ce encore un outil nécessaire ? C’est au ministre de la Santé et aux experts, cet été, d’y voir clair.