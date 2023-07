Alexander De Croo : "À terme, il faudra arrêter de payer les gens avec des voitures de société"

Point de départ : une étude du bureau d’études Climact à la demande du SPF Santé – Environnement. Les experts y envisagent différents scénarios pour arriver à une Belgique neutre en carbone à l’horizon 2050. Et, au niveau de la voiture, l’effort à faire est assez spectaculaire. Il s’agira de diviser le parc automobile par trois. Dans ce contexte, cela a-t-il encore un sens aujourd’hui de subsidier la voiture au travers de l’avantage fiscal pour les voitures de société ?

Il faut s’en débarrasser

Pour Alexander De Croo, "les voitures de société, c’est l’héritage d’une longue évolution fiscale dans notre pays. On peut dire qu’il faut s’en débarrasser… mais on peut aussi s’en servir pour transformer et verdir le parc automobile belge et c’est le choix que nous avons fait. On a imposé qu’à partir de 2026, toutes les voitures de sociétés qui seront vendues seront 'zéro émission'. Il ne faut quand même pas sous-estimer cette mesure. C’est un moyen rapide de transformer le parc de voitures puisque ce sont les voitures qui se renouvellent le plus."