Alexander De Croo à propos des mesures énergie : "Dire que cela n’a pas d’impact, là je ne suis pas d’accord"

Alexander De Croo était l’invité de notre Journal Télévisé ce soir. Le Premier ministre est venu commenter les mesures prises par la Vivaldi.

Le premier point soulevé est celui de la baisse de la TVA de 21% à 6% pour la facture d’électricité. Pourquoi ne pas prendre une décision similaire alors que c’est la facture de gaz qui explose, rappelait Julie Frère, porte-parole de Test-Achats sur les antennes de la Première. Le Premier ministre explique que ce choix a été fait parce que le gouvernement "veut aider sur deux domaines". Il ajoute que tout le monde a un raccordement électrique et pourra donc bénéficier d’une diminution de la TVA. "Sur le chauffage, c’est autre chose. En Wallonie, par exemple, 50% de la population se chauffe avec du mazout". Or, l’Europe n’autorise pas une baisse de la TVA sur le mazout. Et donc "On n’aurait pas pu pas dire : on va diminuer la TVA sur le gaz, et puis pour les gens qui se chauffent au mazout : vous restez dans le froid, il n’y a pas de mesure pour vous".

Concernant le chauffage, le gouvernement a opté pour un chèque (chauffage) de 100 euros (sous forme de réduction directe sur la facture d’électricité) pour tous les citoyens.

Rappelons que le gaz naturel a considérablement augmenté en un an, mais le Premier ministre précise que c’est aussi le cas du mazout et que les personnes qui se chauffent en utilisant de l’électricité voient aussi la différence.

Des mesures qui s’ajoutent aux indexations

Alexander De Croo note également qu’à ces mesures s’ajoutent trois indexations qui ont eu lieu l’une après l’autre. "Quelqu’un avec un salaire, plus ou moins moyen, une indexation c’est 50 euros en plus chaque mois. Si vous êtes un couple et vous voyez trois indexations l’une après l’autre… Si on met tout cela ensemble (y compris avec le tax shift également annoncé aujourd’hui) le paquet global est entre 300 et 500 euros pour le public général. Dire que cela n’a pas d’impact, là je ne suis pas d’accord".

Le Premier ministre admet cependant que dans le contexte actuel des hausses des prix de l’énergie "c’est clair qu’il y a des situations très difficiles" et de rappeler que la prolongation du tarif social élargit fait aussi parti des mesures adoptées par le gouvernement.