Alexander De Croo à propos de la restitution de la "relique" de Patrice Lumumba : "Enfin"

"La position que la Belgique a prise, si on la compare à ce que d’autres pays font par rapport à leur passé colonial, c’est quand même assez remarquable la position que nous prenons", expliquait ce matin Alexander De Croo. Et en ajoutant que le message (le discours du roi Philippe) qui a été donné en République démocratique du Congo a été très apprécié. "J’ai bien écouté le Président Tshisekedi qui a dit : pour nous, la discussion est close. Regardons comment on peut entamer un futur, parce que la population congolaise, elle souffre. Et cette population congolaise, elle a d’autres inquiétudes. Et ces inquiétudes c’est : qu’est-ce que je vais manger ce soir et est-ce que je vais pouvoir envoyer mes enfants à l’école ?"