Alexander De Croo à Paris : Belgique et France ambitionnent de renforcer leur souveraineté énergétique et militaire

La Belgique et la France ont développé vendredi à Paris la 4e déclaration commune dite de "Val Duchesse". Les deux pays ambitionnent de renforcer la souveraineté européenne en matière d’énergie et de défense. "Certains d’entre vous rêvent que j’annonce la signature d’un accord final avec Engie sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Je mets tout de suite fin au suspense : ce ne sera pas (encore) le cas, même si les discussions avancent bien et que j’ai bon espoir", a ironisé le Premier ministre Alexander De Croo lors d’une conférence de presse commune à Matignon avec son homologue française Elisabeth Borne.

Le chef du gouvernement fédéral était parti tôt vendredi afin de rencontrer la CEO d’Engie Catherine MacGregor, dans le cadre des négociations en vue de la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. L’ambition reste à ce stade de conclure un accord d’ici l’été, portant notamment sur le coût des déchets ou encore le partage des investissements et des gains. "Sur l’éolien offshore en revanche, nous avons pu discuter des engagements pris par nos deux pays la semaine dernière à Ostende. […] Nous, les Belges, ne rêvons que d’une seule chose : équiper avec nos technologies et nos entreprises les 4000 kilomètres de côtes françaises en éoliennes offshore", a poursuivi Alexander De Croo. Le nucléaire a également été développé. "Le fait que la France et la Belgique aient un avenir nucléaire est une bonne chose pour les deux pays", a fait valoir Alexander De Croo.

Par ailleurs, les Premiers ministres ont procédé à une signature officielle de soutien au lancement de Rely, une association du groupe industriel français Technip Énergies et du liégeois John Cockerill visant à devenir un "fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives" d’hydrogène vert et de ses dérivés. La Belgique et la France se sont aussi engagées à renforcer leur coopération en matière de Défense. "L’agression de la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence l’urgence de renforcer cette coopération en matière de défense. Dans ce sens, les deux pays vont travailler au renforcement de leur industrie de défense et à la promotion des synergies industrielles et commerciales, pour gagner en compétitivité, en capacité d’innovation et en autonomie stratégique", a déclaré Alexander De Croo. La déclaration signée vendredi précise ainsi que "les deux gouvernements étudieront ensemble les défis et opportunités liés à la consolidation européenne dans le secteur de la défense, en veillant à préserver les intérêts stratégiques de leurs pays respectifs."