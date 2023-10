Alexander De Croo à Jeudi en Prime : "Les lignes rouges c’est pas de violence et pas d’incitation à la haine"

Le Premier ministre est ensuite revenu davantage sur le bilan de son gouvernement. Il estime qu’à travers les crises que la Belgique a traversées, le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine et la crise énergétique, le pouvoir d’achat des Belges a été préservé. "Chaque analyse faite a montré qu’il n’y a aucun pays en Europe qui a mieux protégé le pouvoir d’achat qu’en Belgique", a souligné Alexander De Croo. Et de mettre en avant les chèques mazout, les taux de TVA réduits, notamment. "Cela n’a pas compensé à 100%, mais quand même mieux que dans d’autres pays", a estimé le Premier ministre. Il a aussi rappelé l’importance de l’indexation des allocations et des salaires. "C’est un système qui est assez cher, mais qui a bien protégé notre population", a souligné Alexander De Croo, tout en étant "conscient que ça n’a pas été à 100% une solution pour tout le monde".

Par rapport aux banques, que le gouvernement vient de décider de frapper d’une taxe plus élevée, en tout cas les grandes banques, "on a pris cette décision, on ne va pas changer", a averti le Premier ministre, en réponse aux critiques du secteur bancaire. "Le niveau de bénéfice, certainement chez nos grandes banques est assez élevé", a-t-il fait remarquer. Alexander De Croo, comme pour justifier que les grandes banques soient plus taxées, a aussi fait remarquer qu’en matière de relèvement des taux d’intérêt sur l’épargne, "ce sont souvent les plus petites banques qui ont été les plus dynamiques". "Notre argent de l’épargne a des pieds. On peut le faire bouger. C’est à nous de comparer. Quel est le compte d’épargne, chez quelle banque, qui me donne le meilleur rendement", a lancé le Premier ministre, comme un conseil aux épargnants.