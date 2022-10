Alexander De Croo à Jeudi en Prime : "Je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas une solution qui résout tout pour tout le monde"

La France, pays voisin, a réussi à bloquer les prix grâce à un bouclier. L'Allemagne a aussi pris des mesures à coup de centaines de milliards. La Belgique n'a-t-elle pas les moyens de faire la même chose? Pour le Premier ministre, le gouvernement belge tient la comparaison.

"Si on regarde la Belgique, on a un tarif social élargi depuis 18 mois, déjà avant la guerre en Ukraine", explique Alexander De Croo. "On a 5 milliards d'euros de mesures qu'on a prises cette année juste en réduction de factures. Si on regarde l'indexation automatique, aucun autre pays à part le Luxembourg ne l'a en Europe et là, c'est encore 10 milliards qui s'ajoutent", argumente le Premier ministre. "Si on compare à la taille du pays, on voit que tous les pays ont des mesures qui sont comparables", estime-t-il. "La différence, c'est qu'en Belgique, les mesures entrent en vigueur rapidement", ajoute Alexander De Croo. "En novembre, en décembre, vous aller avoir une réduction de votre facture et c'est étendu sur janvier, février et mars", poursuit-il.

Le Premier ministre rappelle que ce forfait, un prix réduit pour une certaine quantité de gaz et d'électricité de novembre à mars, "c'est 1000 euros par ménage".

De plus, "il ne faut pas sous-estimer que l'avantage du tarif social élargi, c'est quand même 7 à 8000 euros par an", ajoute Alexander De Croo.

Toutefois, continue le Premier ministre, "je suis tout à fait conscient qu'on n'a pas une solution qui résout tout pour tout le monde".