Alexander Blockx, vainqueur de l’Open d’Australie : "Ce fut un match complètement fou"

Alexander Blockx (ITF 10) était aux anges, samedi à Melbourne, après avoir remporté l’Open d’Australie juniors, son premier titre dans une levée du Grand Chelem. Dans la Rod Laver Arena, qu’il foulait pour la première fois, le jeune Anversois, 17 ans, tête de série N.3, a dominé au terme d’un match épique l’Américain Learner Tien (ITF 27), 17 ans également, qui l’avait battu la veille en finale du double. Il s’est imposé 6-1, 2-6 et 7-6 (11/9) après 2h09 de jeu.

"Ce fut un match complètement fou", a-t-il confié en conférence de presse. "Je ne vais pas dire que ce fut le meilleur que j’aie jamais disputé, mais de la manière dont je me suis battu, dont j’ai traversé ce troisième set, dont j’ai continué à m’accrocher, Il s’agit clairement de l’une des plus grandes victoires de ma vie. Il fallait frapper fort dans la balle contre Learner, sinon vous voyez ce qui arrive, comme dans le deuxième set. Je ne pouvais rien faire, car c’est un joueur incroyable. Il a l’un des meilleurs touchers de balle que j’aie jamais vu. Il contrôle la balle tellement bien. Si vous ne lui mettez pas la pression, arrive ce qui s’est produit dans le deuxième set. Il vous balaie tout simplement. C’est la raison pour laquelle, je suis revenu dans le troisième set en frappant aussi fort que je pouvais. Je peux commettre des fautes, oui, mais c’est parce qu’il fallait que je trouve le moyen de le mettre sous pression, avec mon coup droit, mon revers. Il fallait que tout soit. Et à la fin, j’ai gagné. C’est le plus important."

Alexander Blockx a fait d’un coup d’essai un coup de maître à Melbourne, puisqu’il s’agissait de sa toute première participation à l’Open d’Australie. Il devient ainsi le troisième Belge seulement, après Jacky Brichant en 1947 à Roland-Garros et Kimmer Coppejans en 2012 également à Paris, à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors masculins. "Il s’agissait en effet de ma toute première participation, ici à Melbourne", a-t-il poursuivi. "Je m’étais bien préparé pour ce tournoi. Je m’étais entraîné dur. Les choses ont bien tourné. Chaque match, j’ai eu l’impression de jouer de mieux en mieux. Oui, c’est une très douce sensation. Mon premier tournoi du Grand Chelem avait été Roland-Garros l’an dernier. Puis il y a eu Wimbledon et l’US Open. Et à chaque fois, j’ai fait mieux. Maintenant, il ne s’agit que des juniors. Ce ne sont pas les hommes. Il y a encore du boulot. Mais j’espère qu’un jour, je réussirai à faire pareil chez les grands", a-t-il conclu en souriant.