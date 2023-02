Alexander Blockx : mais qui est la nouvelle pépite du tennis belge ?

Mais son inspiration où Alexander la tire-t-il ? Qui est son joueur préféré ? "Dominic Thiem, pour sa mentalité, son éthique de travail… Pour moi c’est un exemple et un joueur très plaisant à voir jouer. Et j’aime aussi beaucoup Carlos Alcaraz, c’est un joueur très complet."

Des joueurs qu’il pourrait affronter bientôt sur le circuit principal, même s’il y a encore des choses à mettre en place : "Cela fait six ans qu’on fait un planning pour l’année qui suit, et on ne s’est jamais tenu à ce planning, il y a toujours eu des changements", souligne Cassiers. "L’objectif pour Alexander, c’est qu’il puisse jouer suffisamment de matches, et suffisamment de matches par tournoi. En tant qu’entraîneur c’est quelque chose que je trouve très important. En Australie, il a joué beaucoup de matches, ça lui a fait du bien, il a grandi, il a joué sur les grands courts. Ça l’a vraiment poussé un maximum. Maintenant on va commencer à jouer plus chez les hommes, les tournois à 15.000 dollars, et là aussi on va voir ce qu’il va se passer. S’il y a moyen d’avoir suffisamment de matches pour voir une vraie évolution pour le futur, ou pas. C’est une question que l’on se pose, on verra pendant l’année et on fera des ajustements en fonction. Le but est de participer à Roland-Garros et Wimbledon. C’était dans le planning, ça l’est toujours."

Quand on a été très bon chez les juniors, doit-on faire attention à éviter le trop-plein de confiance chez les seniors ? "C’est sûr. Même si pour Alexander, c’est surtout une motivation. Il voit son travail être récompensé parmi les meilleurs de son âge et ça va le motiver pour le futur. Il est totalement conscient qu’il n’y a aucune garantie d’être bon chez les seniors parce qu’il est bon chez les juniors. Mais en même temps, il faut croire en soi-même et vouloir y aller à fond. C’est un équilibre que l’on essaie de garder. Je crois que pour l’instant on y est plutôt bien parvenu. Je ne pense pas que ce sera différent dans le futur. Je pense qu’il va continuer à travailler dur."

Ce qui n’empêche pas Alexander de rêver (très) grand. Lorsqu’on lui demande quel est son rêve le plus fou : "Devenir numéro un mondial chez les grands et gagner un Grand-Chelem sur le circuit principal." Mais il semble avoir bien conscience qu’il a encore beaucoup de boulot avant de prétendre à de tels objectifs.