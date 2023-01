Alexander Blockx en finale du double et en demi-finale du simple juniors à l'Open d'Australie

Alexander Blockx, associé au Brésilien Joao Fonseca, s'est qualifié pour la finale du double juniors de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, jeudi à Melbourne. Le duo belgo-brésilien, tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 7-5, 7-6 (7/1) en 1 heure et 35 minutes face aux Australiens Copper Errey et Marcus Schoeman, bénéficiaires d'une wildcard.

En finale, Alexander Blockx et Joao Fonseca affronteront les Américains Learner Tien et Cooper Williams, têtes de série N.7. Ceux-ci ont battu en demi-finales l'Italien Federico Bondioli et le Slovène Matic Kriznik sur un double 6-3.

Plus tôt dans la journée, Blockx, 17 ans, 10e mondial chez les juniors et tête de série N.3, s'était qualifié pour les demi-finales du simple juniors en écartant son partenaire de double Joao Fonseca (ITF 23/N.10) en trois sets 6-7 (7/9), 7-6 (7-5), 6-3 et 2 heures et 15 minutes de jeu. Blockx rencontrera pour une place en finale le lauréat du quart de finale qui oppose la tête de série N.1 et 5e junior mondial, le Suisse Kilian Feldbausch au Chinois Yi Zhou (ITF 25/N.11).