L'Union Saint-Gilloise affronte le club suisse de Lugano en barrages de l'Europa League jeudi (20h30). Le match aller se jouera à domicile pour l'USG, mais sur le terrain d'Anderlecht, puisque le stade Marien n'est pas aux normes UEFA.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de l'Union, Alexander Blessin, n'était pas satisfait de l'état de la pelouse du Parc Astrid.

"Dommage, mais le terrain est évidemment le même pour les deux équipes", a-t-il nuancé. "Ce serait mieux de jouer à domicile, mais avec les supporters présents, l'ambiance sera bonne."

A noter que Lugano ne jouera pas dans son stade non plus pour le match retour et devra jouer sur la pelouse du Servette FC.

L'Union a récemment fait l'acquisition de Mohamed Amoura, désormais ex-joueur de... Lugano. Selon l'entraîneur de l'USG, Amoura n'a cependant pas pu donner beaucoup d'informations sur la tactique de son ancien employeur.

"C'est une équipe qui change régulièrement de structure et d'attitude. Du coup, il n'a pas pu nous dire grand-chose", a expliqué Blessin. "C'est une équipe où tout le monde veut le ballon, avec de la qualité, mais aussi des faiblesses. Notre objectif est de dominer et de contrôler le jeu. Les joueurs ont vu des images montrant où nous pouvons faire mal à Lugano, demain ils devront exploiter ces faiblesses."