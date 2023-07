Alexander Blessin nouveau coach de l’Union : du pressing de Rangnick à la côte belge et italienne

Après une demi-saison sans club, Blessin a donc été choisi par la direction unioniste pour diriger les Bruxellois durant les deux prochaines saisons. Et l’entraîneur allemand aura du pain sur la planche avec une équipe qui a fait rêver beaucoup de monde mais où l’effectif est en pleine reconstruction. Alors que six joueurs sont déjà arrivés, plusieurs cadres sont sur le départ. Teddy Teuma est en partance vers Reims, Simon Adringra et Yorbe Vertessen sont repartis après leur prêt et Victor Boniface pourrait suivre.

Dans cette optique, Blessin va devoir se mettre en valeur et rapidement alors que ses prédécesseurs ne sont restés qu’un an en première division. Il va également avoir du travail pour faire passer son message, sa philosophie et intégrer dans son système les nombreux joueurs. En parallèle, il faudra gérer la pression mais également les attentes. La vox populi de Saint-Gilles acceptera-t-elle de vivre une saison loin d’une épopée européenne ou de la course au titre ? Cela reste à démontrer. Après, qui sait, personne n’attendait l’Union à ce niveau cette saison non plus.