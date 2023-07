Alexander Blessin avant le derby face à Anderlecht: "Je ne promettrai jamais le titre"

Exemple de stabilité depuis plusieurs années, l’Union Saint Gilloise a un peu (beaucoup) dérogé à la règle cet été. De nombreux départs (ventes ou fins de prêt) ont été actés à l’aube de cette nouvelle saison. Avec des noms comme Teuma, Van der Heyden, Boniface, la moitié de l’équipe type a plié bagage durant les vacances. Si on y ajoute Dante Vanzeir, 2023 aura été une année record de vente mais aura créé un fameux chantier.

" C’est en effet un beau challenge ", explique Alexander Blessin, le nouvel entraineur des Bruxellois, sourire aux lèvres durant toute la conférence de presse de début de saison. " Il y a eu des changements et il y en aura peut-être encore. Mon boulot est de trouver des solutions. C’est une balance à trouver entre garder ce qui fonctionne et apporter ma touche. Certaines choses peuvent être changées rapidement, d’autres prendront du temps. On a eu que 3 semaines depuis mon arrivée. Avec le départ de Teddy Teuma, nous avons décidé, après discussions avec certains cadres, que Anthony Morris serait notre capitaine pour la saison à venir. Son expérience et son importance dans le groupe ont évidemment été déterminantes "

S’il y a eu des départs, une partie a été compensée par des arrivées (dont Noah Sadiki ce jeudi). Mais la tâche restera compliquée pour l’entraineur allemand : succéder à Karel Geraerts, Felice Mazzu et leurs incroyables/inattendus résultats. Il faudra aussi gérer l’attente des supporters, habitués depuis deux saisons à jouer le haut du tableau.

" Je me mets moi-même la pression. Je n’ai pas besoin de pression extérieure. Les performances passées ont été incroyables. Ce ne sera pas simple et je ne vais jamais promettre que l’on jouera le titre. Mais je peux promettre aux supporters que les joueurs feront toujours le maximum pour gagner. La mentalité sera là. On a hâte de retrouver notre public. On s’est entrainé hier dans le stade pour sentir l’ambiance du lieu, des vestiaires mais ce sera évidemment encore mieux avec eux dans les tribunes ".

Si la réussite des Unionistes a été basée sur la stabilité, elle reposait aussi sur une attaque efficace. Les Undav, Vanzeir, Boniface ont largement contribué aux résultats bruxellois. En ce sens, l’entraineur de 50 ans espère évidemment des renforts rapidement.

" Des joueurs viennent et partent. Boniface était très important. Malheureusement, on n’a pas le temps de regarder le passé. Le club a déjà connu cela avec Undav et Vanzeir. De plus, on a des solutions en interne. Mais on espère évidemment une arrivée rapidement. Le plus tôt sera le mieux. Je mets régulièrement la pression sur la direction ", plaisante Alexander Blessin.

En attendant, la saison reprend déjà ce vendredi avec un choc face au Sporting d’Anderlecht. Un derby qui a totalement tourné en faveur des Unionistes, depuis leur retour dans l’élite, avec un sans-faute au marquoir.

" Le calendrier est ainsi fait. Il nous offre une affiche dès la première journée. J’ai conscience de l’importance de ce derby. J’aime ce genre d’ambiance. Ils ont perdu six fois et voudront changer cela. Ils ont bien transféré et ils voudront retrouver les Play-offs après leur échec de l’année passée. Mais, de notre côté, on veut prolonger cette série. Je nous estime prêt à débuter la saison"