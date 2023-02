Alexander Albon : "L’objectif est de se battre pour plus de points cette année"

Les essais d’avant-saison se déroulent en ce moment au Bahreïn. Williams a terminé à la dernière position du championnat des constructeurs l’année dernière et tente de se donner les moyens de corriger quelque peu le tir cette année. Pour sa deuxième saison dans le baquet de l’écurie britannique, Alexander Albon veut marquer plus de points. Il l’avait fait à trois reprises en 2022.

C’est une nouvelle saison, tout est possible, mais en Formule 1 il n’y a pas de solution miracle et il faut rester réaliste dans ses objectifs. Albon en est conscient. "L’objectif est de se battre pour plus de points. Pour cela, nous devons décrocher plus de tops 10. Ce sera délicat car même si nous avons fait un pas en avant par rapport à l’année dernière, les autres écuries en ont fait un aussi. Jusqu’ici le feeling avec la voiture est bon, elle a le même ADN que l’année dernière, mais les extrêmes sont moindres. Nous avons toujours du boulot, je serai dans la voiture samedi et on essayera d’améliorer cela."

L’arrivée du nouveau directeur James Vowles, qui vient de chez Mercedes, avec sa mentalité de gagnant s’inscrit dans le but de faire mieux. Mais il est difficile pour lui d’avoir un impact sur l’équipe avant l’année prochaine. "Il faut le voir de deux manières. Il peut définitivement avoir un impact sur l’équipe à court terme. Il a travaillé 20 ans chez Mercedes et la façon dont ils fonctionnent avec les pneus, les stratégies de performance et même avec le moteur sont des choses où nous pouvons obtenir quelques améliorations à court terme. Mais bien sûr, d’un point de vue réaliste, il nous a rejoints il y a quelques jours seulement donc il ne peut pas faire grand-chose tout de suite. Cela va prendre du temps, mais nous devons aussi donner du crédit aux ingénieurs qui ont travaillé dur pendant l’hiver pour corriger ce qui n’allait pas l’année dernière."

Même s’il est à l’arrière de la grille pour le moment, Alex Albon vit son rêve d’être pilote de Formule 1. "C’est un peu triste d’être ici ce week-end et d’avoir notre stand tout à la fin (ndlr : les stands sont positionnés dans l’ordre du classement du championnat des constructeurs de l’année dernière), mais c’est comme ça et nous avons pour but de ne pas finir à cette position cette année. En tant que pilotes, nous voulons juste nous battre. Ce n’est pas chouette de se retrouver à l’arrière. Quand on voit l’énergie et l’excitation quand je marquais des points l’année dernière, c’est un sentiment incroyable et j’espère offrir cela plus souvent à l’équipe cette année."

Première occasion pour Albon de marquer des points : le 5 mars prochain lors du Grand Prix de Bahreïn.