Alex Vizorek vous fait voyager hors de la salle de bain avec son livre "L’histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée"

Alex Vizorek était l’invité du 8/9 sur VivaCité et du Mug sur La Première pour nous parler de son livre illustré pour enfants et pour adultes, "L’histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée".

Peut-on échapper à sa destinée ? C’est la question à laquelle tentera de répondre Paul. Paul rêve de sortir de son carcan, de parcourir le monde et d’en découvrir toutes les senteurs, notamment celle des roses. Sauf que Paul est un suppositoire, ce qui contrarie ses rêves de partir en vacances à Fez et au lac Titicaca.

"Il commence à s’inquiéter de ce qui va lui arriver, donc il discute dans la pharmacie avec d’autres médicaments. Il se rend compte que son voisin est parti à un endroit où il n’a pas envie d’aller", raconte Alex Vizorek.

Écrit avec Caroline Allan et illustré par Karo Pauwels, "L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée" s'adresse à la fois aux adultes et aux enfants. À la fois très drôle et philosophique, elle aborde le besoin de s'extraire de sa condition pour aller vers autre chose, tout en donnant vie à des personnages improbables, comme cette petite pilule bleue dont il fait la rencontre ou cette boule quiès avec qui il discute, et qui évidemment ne l'entend pas très bien.