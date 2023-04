Alex Vizorek sera le chroniqueur invité du prochain Grand Cactus !

Après des études de commerce et de journalisme, Alex Vizorek s’est tourné vers la comédie et décide de partir à Paris en 2005 ou il rejoint le Cours Florent. Il est révélé par le Made in Brussels Show puis par le Festival du rire de Montreux en jouant son spectacle Alex Vizorek est une œuvre d’art qui est mis en scène par Stéphanie Bataille. Par la suite, il remporte un concours radio grâce auquel il continue sa carrière de chroniqueur radio en passant par VivaCité, La Première et surtout France Inter pour qui il consacre le plus de temps. C’est ainsi qu’il se retrouve dans plusieurs émissions de la radio française "France Inter" comme On va tous y passer, Le Sept neuf, Le septante-cinq minutes, Par jupiter ! ou encore Si tu écoutes, j’annule tout. Depuis, l’humoriste a présenté la cérémonie des Magritte en Belgique et celle des Molières en France et est actuellement en tournée avec son spectacle "Ad Vitam" avec lequel il sera sur la scène du Théâtre Royal des Galeries à Bruxelles les 26 et 27 mai prochains.