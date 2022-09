Alex Vizorek : "Je dirais non si on me repropose la présentation des Molières"

Alex Vizorek était l'invité exceptionnel de David Barbet, journaliste chez Télépro, dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

L'artiste de 41 ans est revenu sur une rumeur comme quoi l'émission Le Grand Cactus allait débarquer en France avec lui à l'animation : "Pour le moment, c'est à l'arrêt. Je pense qu'il faut une émission d'humour comme Le Grand Cactus en France. M6 a essayé de l'adapter et m'avait demandé de l'animer. Ils avaient pris quelques éléments de la version belge mais pas tout. Je pense qu'il faut réinventer une émission d'humour."

Alex Vizorek a présenté la cérémonie des Molières en 2022, pourra t-on le retrouver à la présentation en 2023 ?

"Je n'ai pas été mauvais cette fois-ci donc j'aimerais bien laisser ma place. Il faut laisser du temps entre deux performances. Si on me le repropose, je serais très ennuyé. A l'heure actuelle, je pense que je dirais non et coup de chance si on me le propose pas."

Il y a quelques semaines, l'humoriste belge a eu une altercation à distance avec l'animateur Cyril Hanouna. Dans une chronique sur France Inter, Alex Vizorek avait critiqué le choix des invités de l'animateur de C8.

Il nous donne son avis sur Cyril Hanouna : "J'ai beaucoup aimé quand il a commencé Touche pas à mon poste. Il a beaucoup de talent. Il y avait un ton que j'appréciais. Maintenant, je n'arrive pas à regarder cette émission, c'est une foire. Je ne suis pas très fan de l'émission actuellement. Il y a des invités qui sont très dangereux à mettre en avant. Il y a certains sujets où on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu."

