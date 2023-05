Alex Vizorek et Bernard Kervyn, commerce et vélo au Vietnam

Bernard Kervyn, un homme animé par sa passion pour le travail de développement et son amour pour l’Asie, s’est lancé dans un voyage qui allait changer sa vie en 1993. Il a rejoint le pays d’origine de son épouse, le Vietnam, avec un fort désir de contribuer à son développement. Quelques mois plus tard, l’association Viêt Nam Plus est née. Son objectif principal ? Le développement communautaire, en mettant l’accent sur l’autonomisation des populations locales et en travaillant à leurs côtés. Avec des domaines d’action diversifiés tels que l’éducation, l’agriculture, le microcrédit, les soins de santé et l’environnement, Viêt Nam Plus a progressivement élargi ses projets, ses programmes et ses équipes grâce à une approche patiente et à long terme.