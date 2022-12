En cette 5e journée de l’opération Viva for Life, les animateurs ont eu l’honneur d’accueillir Alex Vizorek à distance. Il revient sur l’importance de participer à cette grande action et nous parle de son livre illustré pour enfants et pour adultes : "L’histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée".

Cela fait quelques années qu’Alex apporte son soutien à la cause. Il se souvient de sa participation lors de l’année Covid "Vous m’aviez fait faire de la bicyclette devant le boulevard Reyers. Et je ne pouvais pas vous approcher puisqu’il fallait faire attention. Je trouvais ça assez symbolique parce que c’est un évènement où nous sommes censés se rapprocher et pas l’inverse. Je suis content que ça soit derrière nous".

Le comédien affectionne particulièrement le moment où l’on découvre le montant final des dons. "La Belgique entière s’est mobilisée pour récolter des dons et être avec vous, et on espère chaque année que ça soit un montant encore plus important".