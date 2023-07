Alex Telles signe en Arabie saoudite en attendant Mahrez et Henderson : voici les joueurs qui ont déjà rejoint la Saudi Pro League cet été

Le latéral brésilien Alex Telles quitte Manchester United pour Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, en Arabie saoudite. C’est ce qu’a annoncé le club mancunien dimanche. Il a signé un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe.

Le joueur de 30 ans était arrivé en 2020 du FC Porto et a joué au total 50 matchs pour United. Dans le couloir gauche, il a souvent vu Luke Shaw débuter à sa place et ne s’est jamais imposé dans le nord de l’Angleterre. L’arrivée du jeune Tyrell Malacia en 2022 l’avait définitivement poussé vers la sortie et il avait été prêté une saison au FC Séville, avec qui il a remporté l’Europa League.

Le Brésilien a donc choisi de rejoindre la Saudi Pro League, à l’instar d’autres grands noms des championnats européens. Le premier à avoir fait le pas est bien entendu CR7, débarqué à Al-Nassr en janvier dernier. Son ex-coéquipier Karim Benzema du Real Madrid l’a ensuite imité cet été, avant d’assister à un véritable exode. Voici les joueurs qui ont déjà rejoint l’Arabie saoudite durant ce mercato d’été.