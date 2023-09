Alex Teklak toujours pas convaincu par Brian Riemer : "Il pourrait avoir une utilité mais peut-être dans un autre rôle"

Alex Teklak n’a pas du tout été convaincu par la prestation du Sporting d’Anderlecht dimanche face à Courtrai. Une performance "insuffisante" qui n’a pas calmé les détracteurs de Brian Riemer. Des critiques que notre consultant entend et comprend.

"Le coach est dans l’œil du cyclone depuis un moment et ce n’est pas ce match-ci qui fait que les supporters ont des doutes sur lui", a-t-il constaté dimanche lors de l’émission Complètement Foot dont l’extrait qui concerne Anderlecht est disponible en Podcast ci-dessus.

Riemer ? Un mec très sympathique qui ne sait pas s’adapter aux situations de match

"Riemer, c’est un mec très sympathique. Il a cette capacité d’enseigner le foot comme pourrait le faire un très très bon formateur. Mais je ne sais pas quelle légitimité, quelle crédibilité il a à l’intérieur du vestiaire par rapport à cela. Il est vraiment heureux d’entraîner Anderlecht. Il en est fier et il est convaincu. Le hic, c’est que quand il doit s’adapter à des situations de match, il ne sait pas le faire", estime Teklak, loin d’être convaincu que le Danois soit l’homme de la situation.

"Souvent, il fait du poste pour poste pour ses changements. Il ne sait pas s’adapter quand il y a un carton pour l’adversaire, un carton contre lui, un score qu’il faut gérer. Il lui manque un peu de bagage. Il lui manque de prendre des décisions fortes ou peut-être quelqu’un à côté qui lui dise 'c’est plutôt dans cette direction-là qu’il faut aller'. Lui-même devrait peut-être avoir ce rôle. C’est un excellent analyste, j’en suis convaincu. Des joueurs d’Anderlecht m’ont dit qu’il leur apprenait des choses, qu’il leur montrait de nouveaux trucs. Qu’il était innovant dans les exercices à l’entraînement. Ils voient tous qu’il a du bagage mais être entraîneur ce n’est pas que ça. Aujourd’hui, beaucoup d’entraîneurs délèguent cette partie-là du boulot à des très bons adjoints. Je ne veux pas lui manquer de respect. Son problème est celui là."

Et de poursuivre en suggérant que Riemer ne dispose pas des qualités nécessaires pour guider Anderlecht vers le succès.

"Ce n’est pas pour ça que je le jetterais à la poubelle. Il pourrait avoir une utilité mais peut-être dans un autre rôle. Selon moi, il a des vraies capacités théoriques mais ce n’est pas suffisant quand il faut changer le cours d’un match. Il faut avoir le charisme et la personnalité pour être entraînant en tant qu’entraîneur. Il faut donner de l’énergie, être avec son équipe. C’est un élément qui lui manque aussi. Il y a eu des moments où on doit voir l’impact du coach et on l’a trop peu eu avec Riemer."